Ja, BMW M4 viert 30 jaar M3 Cabrio

Door: BV

Dat de BMW M3 er even mee stopt, dat was slecht nieuws voor de fans. BMW doet ter compensatie wel wat speciaals met de M4 Cabrio. Er is immers een 30 Jahre Edition. Akkkoord, dat is eigenlijk ook een tang op een koe zetten, want de M4 is nog niet eens zes jaar jong. Maar wie valt nu over zo’n details?

Mandarin II uni

BMW bouwt niet meer dan 300 stuks van deze M4 Cabrio. De kleur Mandarin II uni is een knipoog naar de gele tint waarmee de M3 Cabrio zich drie decennia geleden meer in de kijker reed. Maar voor wie dat te opzichtig vindt, is er ook nog Macao Blauw.

Competition Package

Het Competizion Package is standaard. Dat omvat een adaptief M-onderstel, voorzien van aangepaste veren, dempers en stabilisatoren, exclusieve 20-duimers en iets meer vermogen (19pk extra, voor een totaal van 450pk).