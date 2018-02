Ferrari 488 Pista tart de verbeelding

Door: BV

Er werd even gedacht dat Ferrari de illustere GTO-lettercombinatie af zou stoffen om haar nieuwste paradepaardje op basis van de 488 GTB aan te duiden. Of dat het opnieuw Speciale zou worden. Maar de Italianen hebben genoeg inspiratie en ze kleven er dus nog iets anders op. Het is Pista!

De eerste foto's

Naast de naam zijn er nu ook weer nog wat meer foto’s van de exoot. De Italianen zijn wel goed in het verzinnen van namen, maar iets minder in het bewaren van geheimen. De naam is een verwijzing naar de Pista di Fiorano, het private testcircuit van het merk. Daar moeten we niet luchtig over doen, zo wordt gezegd. De 488 Pista doet het namelijk beter op Ferrari’s eigen racebaan dan de LaFerrari. Daarvoor werpt deze jongste creatie onder meer 700pk in de weegschaal.