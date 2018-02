Cupra (niet Seat!) Ibiza gaat los

Door: BV

Er komt geen nieuwe Seat Ibiza Cupra. Maar er komt wel een Cupra Ibiza. Ja, het is een beetje vallen over punten en komma’s. Dat komt doordat de overijverige marketingjongens bij Seat het nodig vonden om van Cupra een apart merk te maken. En daarom zie je op deze clandestien geschoten plaatjes geen Seat-logo’s, maar specifieke (en niet bepaald subtieleà Cupra-badges. Je vindt ze aan beide uiteinden van de auto, op de wielen, het stuur en wellicht nog op enkele andere onderdelen.

Meer van hetzelfde

Schraap de marketingsaus eraf en je hebt wellicht weer net als vanouds een snelle VW voor een prijs die net wat lichter verteerbaar is. Neen, details zijn er nog niet, maar als je de VW Polo GTI als maatstaf neemt, zit je er wellicht niet ver vanaf. De Duitser heeft een 200pk en 320Nm sterke tweeliter benzine onder de kap en doet de 100 in 6,7 tellen.