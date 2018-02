GT3 RS is krachtigste atmosferische Porsche 911 (met prijs)

Door: BV

Porsche heeft een nieuwe 911 klaar. Die is door de motorsport-afdeling van het bedrijf ontwikkeld en doet het met een vierliter boxermotor bij de achteras. Meteen goed voor de krachtigste atmosferische ‘Elfer’ in productie. Het is ook al de derde straatlegale GT van het merk op één jaar tijd.

De 911 GT3 voorbij

De basis voor de RS is de 911 GT3. Maar die werd natuurlijk nog verder doorontwikkeld. Zo blijft de zescilinder boxercentrale heel, ook wanneer hij 9.000 omwentelingen per minuut haalt. Het piekvermogen steeg met 20pk ten aanzien van de vorige generatie en de 911 GT3 - 520 paarden leven er nu in. Schakelen doet een zevenversnellingsbak met twee koppelingen. De 911 GT3 RS sprint in 3,2 seconden van 0 naar 100km/u en haalt een topsnelheid van 312km/u.

Recht uit de racerij

Het onderstel wordt verder geradicaliseerd voor (nog) meer rijdynamiek. Kogelgewrichten op alle ophangingsarmen staan borg voor nog meer precisie dan de conventionele elastokinematische lagers. De lichtgewicht 20-duimers met nieuw ontwikkelde 265/35-sportbanden op de vooras en 21-duimers met 325/30-banden op de achteras zorgen tegelijk voor meer grip en meer lichtvoetigheid.

Porsche hanteerde een rationele aanpak bij de koetswerkaanpassingen. Functie boven vorm. Dat leverde onder meer een klassieke, vaste achtervleugel op. In het interieur vinden we dan wer integrale kuipstoelen in koolstofvezel, deurpanelen met opbergnetten en treklussen, minder geluidsisolatie en en lichtgewicht achterklep.

Clubsport

Porsche biedt z’n klanten voor alle GT-modellen een Clubpsport-pack aan zonder meerprijs. En hier is dat niet anders. De uitrusting omvat dan een rolkooi, manuele brandblusser, een voorbereiding voor een batterijschakelaar en een zespuntsharnas.

Weissach

De motorsportafdeling van Porsche zit nog steeds bij het circuit in Weissach en ook ditmaal wordt een optioneel pakket (beslist niét gratis) voorzien om één en ander nog wat extremer te maken. Er wordt meer koolstofvezel gebruikt in onderstel, binnenruim en koets en je kan het nog verder uitbreiden met magnesiumwielen. De prijs stijgt, maar het gewicht zakt erdoor tot minimaal 1.430kg.

Over de prijs gesproken…

Deze 911 debuteert op het Autosalon van Genève, maar je kan nu al je dealer lastig beginnen vallen. Dan zorg je er wel best even voor dat je minstens 200.109,80 op je rekening hebt staan.