Peugeot Rifter volgt Partner op

Door: BV

Natuurlijk heeft Peugeot een nieuwe Partner. De afgelopen dagen kwam Citroën immers met een nieuwe Berlingo op de proppen en stelde Opel een nieuwe Combo voor. Auto’s die samen met de Partner ontwikkeld werden. Je had dus al kunnen weten dat Peugeot twee wielbases zou aanbieden. En dat je achter de dubbele schuifdeuren achteraan ruimte zo vinden voor één of twee zitbanken en - bijgevolg - voor vijf of zeven inzittenden.

Nieuwe Peugeot Rifter

De vormgeving, die de structuur helemaal gemeenschappelijk heeft met de twee eerder voorgestelde producten, is evenmin een grote verrassing. Je zou nog kunnen opmerken dat het wat minder frivool is dan de Citroën, maar dat de bumpers en wielbogen stoerder ogen dan de Opel. Dat is immers met voorsprong de saaiste van het Trio. Peugeot zal ook een sportiever ogende GT-line in het aanbod opnemen.

Wat wél onverwacht is, is de naamswijziging. Peugeot zet Partner op een zijspoor. Op z’n minst al voor de personenwagenversie (van alle varianten staan ook bestelwagenversies op de planning). Die heet voortaan Rifter. Bekt ook wat avontuurlijker.

Motorversies

Peugeot biedt wel het meeste inzicht in het motorenprogramma (alweer, dat zal identiek zijn bij de andere merken). Dat begint bij een 1.2l met 110pk en een vijfbak, gevolgd door een variant van dezelfde centrale met 130pk en een achttrapsautomaat. Vervolgens is er nog een 1,5l diesel die 75, 100 of 130pk zal opwekken. De topper wordt naar keuze gepaard aan een zesbak of de hierboven reeds aangehaalde automaat. De twee minder krachtige versies stellen het met een handbediende vijfbak.

Peugeot i-cockpit

Aan de binnenzijde onderscheidt de Peugeot zich andermaal door het kleine stuurtje dat bij de interieurfilosofie van het merk hoort. De structuur en de uitgebreide opbergmogelijkheden vind je wel bij de Citroën en de Opel terug, maar het gekrompen bedieningsorgaan voor je neus blijft een Peugeot-exclusiviteit.