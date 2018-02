Peugeot Rifter 4x4 Concept is alles wat het belooft

Door: BV

Eerder vandaag presenteerde Peugeot de Rifter - de opvolger voor de Partner. Die zal je op het Autosalon van Genève voor het eerst kunnen gaan bewonderen. En om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk volk naar die nieuwe ludospace komt kijken, parkeert het merk er meteen een stoere versie naast.

4x4 van Dangel

Die 4x4 Concept is niet eens zo van de pot gerukt. De integraalaandrijving en de aangepaste ophanging worden immers verzorgd door specialist Dangel. In ons land vind je ze niet of nauwelijks, maar Peugeot werkt al decennia lang samen met dat bedrijf. Denk maar aan de Peugeot 504 Dangel. Er is eenvoudigweg vraag naar compacte bestelwagentjes die zich door modder of sneeuw kunnen ploeteren. Ook als concept car is PSA met Dangel niet aan z'n proefstuk toe. Voor showexemplaar van de Citroën Spacetourer werd een gelijkaardig recept gevolgd.

De Rifter 4x4 heeft als showmodel net iets minder oog voor die functionele visie. Opvallen, daar gaat het om. Met een opvallend pakket dat binnen- en buitenzijde van de nodige stoere accenten voorziet. En met een lichtbalk die 300 watt omzet in omgevingslicht. Met een Overland-tent op het dak en zelfs met een elektrische mountainbike in het laadruim.

Dieselpower

Onder de kap zit een 1,5l diesel met 130p die z’n vermogen via een manuele zesbak naar alle vier de BF Goodrich-rubbers stuurt. Die motor zal niet alleen verkrijgbaar zijn in de Rifter maar ook in de twee andere iteraties van dezelfde structuur: de nieuwe Citroën Berlingo en de Opel Combo.