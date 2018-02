Facelift voor Ford Edge

Door: BV

Ford heeft de Edge opgefrist. Eerste voor de VS (hier) en nu ook voor Europa. En kijk, de snelle ST blijft steken aan de andere kant van de Oceaan. Maar een dikke diesel kan er wel vanaf.

De opfrisbeurt is mild en je zal wel een ST-Line en een Vignale van de Edge in de catalogus zetten. Dat is overigens niet voor meteen want hij arriveert pas na de zomer bij de dealer. En op eventuele prijsaanpassingen - haast onvermijdelijk bij een opfrisser - is het ook nog even wachten.

De 340pk sterke zescilinder met twee turbo’s lijkt aan onze neus voorbij te gaan. Niet onlogisch gezien de homologatie-inspanningen die dat vergt. Momenteel staat de Edge bij ons alleen met diesels in de catalogus. Daarin kan je voortaan wel opklimmen tot je 238pk aanstipt. Dat was 210pk. Omdat de 2-liter TDCi nu ook twee grotere turbo’s inschakelt. Altijd in combinatie met een automaat met 8 verzetten overigens.