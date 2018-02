Toyota frist Aygo op

Door: BV

Samen met Peugeot (de 108) en Citroën (de C1) ontwikkelde Toyota de Aygo. Technisch zijn die autootjes identiek, maar in de vormgeving zit nogal wat verschil. Vooral aan de snoet. Daar probeerde Toyota met een assertief uiterlijk wat meer aandacht naar het model te harken. Of dat is gelukt, is een open vraag.

Bijgeslepen

Het is een facelift volgens het boekje, met een meer uitgesproken ‘X’-vormgeving vooraan en nieuwe lichten als voornaamste nieuws. Onder de kap serveert de best dynamisch ogende Japanner een motor die verfijnder en krachtiger is dan voorheen. Niet dat je nu moet verwachten dat de prestaties in overeenstemming zijn met het uiterlijk. Haal je bij de driecilinder alle 72pk en 93Nm uit de kast, dan nog heeft het pluimgewicht 13,8 tellen nodig om 100 aan te tikken en duurt het een eeuwigheid voor de top van 160km/u wordt gehaald. Anderzijds bedraagt het opgegeven verbruiksgemiddelde slechts 3,6l/100km.