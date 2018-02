Cupra Ateca is geen Seat (toch wel)

Door: BV

Doen automerken graag: nieuwe labeltjes verzinnen. Of bestaande labels opwaarderen. Cupra werd door Seat decennia aan een stuk achter z’n wat potige modellen gekleefd. Maar nu wordt dat een heel apart merk. Met een compleet eigen beleving. Nuja, met een ander logo erop.

Seat Ateca

De eerste telg van het merk Cupra wordt op het Autosalon van Genève gelanceerd. Dat is de Cupra Ateca. Natuurlijk is dat gewoon een Seat Ateca waartegen wat andere bumpers, velgen en aankleding werd gesmeten en die voorzien werd van een 2-liter turbomotor met 300pk. Daarmee kan de compacte SUV (wat een keuze voor de lancering van een nieuw dynamisch merk) overigens aardige tijden neerzetten. De top bedraagt 245km/u en de geijkte sprint is geschiedenis na 5,4 seconden.

Het was niet verwarrend genoeg

De Cupra Ateca krijgt, zoals gezegd, een specifiek logo opgekleefd. En bronskleurige accenten zijn z’n voornaamste stijlkenmerk. En om het meteen maar zo verwarrend mogelijk te maken, introduceert Seat (en dus niet Cupra) tegelijk ook enkele modellen met gelijkaardig getinte accenten en en sportiever uiterlijk. Zonder Cupra-logo, maar wél met de Cupra-benaming. Dat zijn 'light-versies' die uiterlijk vertoon laten primeren op de echte dynamische capaciteiten.