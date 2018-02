Volkswagen T-Roc gaat uit z’n dak

Door: BV

Volkswagen plant een dakloze versie van de compacte T-Roc SUV. Die zal vanaf de tweede helft van 2020 van de band lopen in Osnabruck, waar momenteel ook de Tiguan, Golf Cabrio en Porsche Cayman worden gebouwd. Daar wordt € 80 miljoen in noodzakelijke aanpassingen geïnvesteerd.

Werkt het dan wel?

SUV met een klapdak doen het niet goed. De Murano was de eerste crossover die het concept uitprobeerde. Die draak voerde Nissan binnen drie jaar weer af. Geen kat die ‘m wou. Land Rover dacht dat het mode- en trendgevoelige publiek dat zich een Range Rover Evoque aanschafte wél wat zou zien in een Evoque Convertible (test). Nog steeds te koop, maar ook daar pakt de mayonaise niet.

Het nieuwe normaal

Hoewel de SUV in sneltempo van een niche evolueert naar het nieuwe normaal (of zo misschien al beschouwd kan worden), zijn cabrio’s op die basis dus beslist niet normaal. Maar bij VW zien er dus wel wat in.