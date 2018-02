Geely is nu de grootste aandeelhouder van Mercedes

Door: BV

De Chinese autobouwer Geely mag zich al eigenaar noemen van onder meer Volvo, Proton en Lotus. Maar z’n tentakels in de sector reiken veel verder. Zo had Li Shufu, de eigenaar van Geely, al een aanzienlijk pakket aandelen van Daimler (hoofdzakelijk Mercedes en Smart) op zak.

Grootste aandeelhouder

Hij versterkte z’n aandelenpakket in Daimler de afgelopen weken op de beurs. Na de jongste koopwoede van de Chinees heeft hij 9,69% van alle aandelen van het bedrijf in handen. Daarmee is hij meteen de grootste individuele aandeelhouder van de Duitse onderneming. De tweede grootste aandeelhouder is overigens een investeringsfonds uit Koeweit.

Mercedes vindt het best

Het merk zelf reageert positief op het manoeuvre van Shufu. Of dat ook betekent dat er banden met Geely aangehaald worden, is lang niet duidelijk.