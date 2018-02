Stinkende kevers blokkeren 20.000 Japanse auto's

Door: BV

Kleine vliegende kevertjes (wants) blokkeren ten minste drie autoschepen bij de kust van Nieuw Zeeland. Bijna 20.000 voertuigen kunnen daardoor niet worden geleverd.

Stinkende kevers

De drie schepen, afkomstig uit Japan (alsof de auto-industrie daar nog niet genoeg problemen had), zijn door miljoenen van de kleine beestjes overgenomen. Een vervelende zaak gezien ze enerzijds erg resistent zijn aan verdelgingsmiddelen en anderzijds omdat ze een erg onaangename geur verspreiden. Vooral wanneer ze bedreigd zijn.

Nieuw Zeeland wil ze niet

Nieuw Zeeland, dat een nog grotere plaag wil vermijden, heeft de schepen voorlopig geweigerd. Het gaat om ruwweg 10.000 voertuigen. Het land heeft ook 8.000 voertuigen die nog op transport wachten in Japan geblokkeerd. De plaag is immers van daar afkomstig en het land moet eerst maatregelen nemen.

Het probleem wordt nog verergerd door de gewoonte van de beestjes (ongeveer een vingerkootje groot) om zich diep in allerlei sleuven, groeven en kieren te nestelen, zoals de ventilatiekanalen in een auto. Ze vermenigvuldigen zich erg snel en doen zich doorgaans tegoed aan gewassen, maar ze schijnen ook isolatie- en bekledingsmateriaal van plantaardige origine in auto’s te kunnen smaken.