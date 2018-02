Lotus doet nog één keer zot met 3-Eleven 430

Door: BV

Lotus is al druk aan het testen met z’n volgende generatie lichtgewicht sportwagens. Voor die in het voetlicht treden, doet Lotus echter nog eens zot. Het bouwt deze 3-Eleven 430. Kort gezegd: het is de meest Spartaanse, lichtste auto uit het aanbod waarin het nu z’n grootste motor lepelt.

Onversneden

De 3-Eleven 430 - want zo heet hij voluit - heeft géén vierwielaandrijving, gestuurde demping, of automaat met dubbele koppeling. Wat hij wél heeft is een 430pk sterke 3,5l V6 met supercharger, achterwielaandrijving en een versnellingsbak die je absoluut stuk kan krijgen als je wat fout doet. Doe je echter alles goed, dan is 96km/u (60Mph) al geschiedenis na 3,1 tellen en tik je bij topsnelheid 280km/u aan.

Niet goedkoop

Al dat geweld wordt verre van goedkoop. Reken op zo’n € 110.000. Maar exclusief wordt hij wel want de Britten vijzen er niet meer dan 20 in elkaar.