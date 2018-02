Land Rover smartphone voor smerige onvoorzichtige mensen

Door: BV

Bijna alle automerken spekken hun bankrekening met afgeleide producten waaraan hun naam hangt. Ook mobiele telefoons. Er zijn er van Ferrari en Lamborghini bijvoorbeeld, met een hoop bling en de nadruk op topprestaties. Land Rover doet het nu ook, in samenwerking met Bullitt Group, maar het doet het nét even anders.

Specs

De Land Rover telefoon wil natuurlijk wil uitpakken met moderne prestaties. Zaken als een 64GB geheugen, een 2,6Ghz chipset, een 16 megapixel-camera en een 4000mAh accu. Maar het wil vooral een telefoon zijn die je in wat ruigere omstandigheden kan gebruiken.

De LR smartphone kan dus (net als hun voertuigen) beter tegen water, hitte of schokken dan je blinkende Apple of Samsung. Die verdragen misschien een paar spatjes. De Land Rover telefoon heeft geen bezwaar tegen een metertje zeewater. En je kan hem wel twee dagen gebruiken zonder dat hij moet opgeladen worden. Tijdens de begindagen van de GSM gingen die dingen een week mee zonder laadsnoer, maar die hadden natuurlijk geen 5” touchscreen. En je kon ze ook niet bedienen met je handschoenen aan.