Nieuwe Toyota Auris op weg naar Genève

Door: BV

Het is alweer twee generaties geleden dat Toyota vond dat de Corolla te flets was voor Europa en hem daarom verving door een even fletse Auris. Misschien verandert er nu iets aan want generatie 3, waarvan je hier de eerste glimps opvangt, zal op het Autosalon van Genève te zien zijn. Met een zwevend dak - dat kan je uit de foto opmaken. Twee jaar geleden was dat nog speciaal.

Twee hybrides

Op diesels hoef je niet meer te rekenen. Toyota investeert er al jaren niet meer in. De kilometervreter zoekt zich beter een ander merk. Tenminste, wanneer hij z’n kilometers op de snelweg maalt. Wie ze verzamelt in de stad (of de file), heeft misschien wat aan de hybrides. De Auris komt immers in twee hybridevarianten. Een conventionele hybride, wellicht in combinatie met een tweelitermotor en een light-variant, wellicht met een achttienhonderd in de mix.