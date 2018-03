Dit is écht een nieuwe Audi A6

Door: BV

Je hebt wat met Audi. Goed. Dan heb je ongetwijfeld de nieuwe Audi A8 of de A7 Sportback al gezien. Wel, dan zal deze Audi A6 je in geen geval verrassen. Audi innoveert op designvlak immers op een specifieke, laat ons zeggen, weinig innovatieve manier. Niet lang geleden opperde men daar nog op het hoogste niveau dat meer onderscheid tussen verschillende versies eraan zat te komen, maar dat sijpelde zo te zien nog niet door naar de designafdeling. De nieuwe A6 is een toonbeeld van voorspelbaarheid.

Centimeters

“ De nieuwe A6 is een toonbeeld van voorspelbaarheid ”

Tellen kunnen ze ook nog niet zo goed, daar bij Audi. Er wordt immers geclaimd dat het de achtste generatie van het model is. Maar daar kom je alleen als je ook voorganger Audi 100 meetelt. Duitsers die de geschiedenis proberen herschrijven. Waar dan weer weinig aan wordt vertimmerd, is aan de afmetingen. 4,94m in lengte, 1,89m in de breedte en 1,46m hoog. Meer dan enkele centimeters scheelt het niet. Zelfs de wielbasis is met 2,92m haast identiek. Nochtans staat de A6 wel op een nieuw platform. Omdat dat de componenten efficiënter groepeert, kan men in Ingolstadt meer binnenruimte beloven.

Technologie

Omdat het moet. Ja, het meeste van die dingen is in de praktijk volstrekt onbruikbaar. Inparkeren op afstand bijvoorbeeld. En je auto als verlengstuk van een je smartphone, voor het geval je je niet meer herinnert of er getankt moet worden. Je kan ermee pochen in de kroeg of - wellicht toepasselijker - de golfclub. Alsof het 8,6” grote infotainmentscherm waar je écht wat aan hebt niet voldoende is.

Vierwielbesturing

Elke generatiewissel al beweerde Audi dat de A6 dynamischer werd. En toch zoeken de berlines van het merk nog altijd sneller de berm op dan hun uiterlijk doet vermoeden. Maar nu verandert er écht wat. Ja, echt. Er is nu immers vierwielbesturing.

Het gros van de motoren wordt nu gecombineerd met mild hybridtechnologie. Dat houdt in dat een starter/generatorcombinatie korte tijd ondersteuning kan leveren. Een aardigheidje dat zeven tiende liter scheelt in de officiële verbruikscyclus.

En onder de kap?

Niet veel keuze! Tenminste, niet bij het begin. Eén benzine en één diesel. Een 3-liter V6 met 340pk en een even grote diesel met 286pk. De eerste haalt 100km/u in 5,1 seconden.