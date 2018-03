Nieuwe Honda CR-V eindelijk ook voor Europa

Door: BV

Honda stelde z’n nieuwe CR-V al voor in oktober 2016. Ruim anderhalf jaar geleden dus. Maar in Europa hebben we die nog niet gezien. Dat is pas voor volgende week. Op het Autosalon van Genève introduceert het Japanse merk eindelijk de Europese variant.

Zitten met zeven

Het voornaamste nieuws… is al lang geen nieuws meer. Maar we herhalen nog eens dat de SUV de eerste CR-V wordt waarin je zeven personen zal kunnen schikken. En je kan hem ook krijgen met twee 7” schermen. Eén daarvan vervangt de traditionele klokjes, het andere is voor het infotainment.

Onder de kap

De uit de kluiten gewassen sufferd zal aangedreven worden door een vijftienhonderdje dat aan een turbo toch voldoende kracht moet overhouden. Die kan je krijgen met een handbak en de eeuwige CVT-automaat. En er komt ook een hybride met een tweeliter benzine onder de kap bijgestaan door twee elektrische aggregaten.

Nog niet voor direct

Hoewel Honda de auto al bijna twee jaar uit z’n fabriekhallen laat rollen, zal de Europese klant niettemin nog even geduld moeten hebben. De 1,5l wordt pas dit najaar leverbaar. Het is al 2019 eer de hybride bij de dealer arriveert.