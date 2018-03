Abarth 124 GT is bijna coupé

Door: BV

Hij heet Abarth, maar deze Fiat 124 is aan de basis natuurlijk nog steeds een Mazda MX-5. Wat je bij een Abarth wél krijgt, is een eigen motor. Een 1.4l turbo met 170pk en 250Nm. Cijfers waar geen Mazda je op bedient. En het is voldoende voor een acceleratietijd van 6,8 seconden. Door de Record Monza uitlaat zal het overigens klinken alsof het veel sneller gaat dan dan.

Abarth 124 GT

Al het bovenstaande had de Abarth 124 al. Wat de roadster er in GT-vorm aan toevoegt zijn specifieke 17-duimers die 3kg lichter zijn dan de standaardwielen, een matzwarte motorkap en een optionele hardtop in carbon. Amper 16kg weegt die. Dichter bij een Fiat (excuus, Abarth) 124 Coupé kom je niet.