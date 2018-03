Door: BV

Neen, het is géén teaser voor een nieuwe Aston Martin Rapide. Het is er eentje voor een BMW uit de nieuwe 8-familie. We zetten in op een 8-Serie Gran Coupé. En dat nog voor er een productieversie van de tweedeurs 8-Serie is. De Duitsers hebben duidelijk haast.

Veel valt er van uit de schets nog niet af te leiden. Daarom is het ook een teaser natuurlijk. Behalve dan de aanwezigheid van een ducktail-achtige achtervleugel. Een stijlelement waarvan ook… Aston Martin zich bediende.