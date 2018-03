Tesla beboet wegens… luchtvervuiling

Door: BV

Smet op het blazoen van Tesla. Het is duidelijk dat elektrische auto's relatief weinig fijn stof uitstoten (er komt er van onder meer de banden en de remmen) en geen uitlaatpijpemissies hebben. Milieuvriendelijk heet dat, maar dat betekent natuurlijk dat alles aan een elektrische auto even goed is voor het milieu. De batterijen zijn puur vergif. En natuurlijk is ook de productie van een zware auto erg energie-intensief. De boete voor luchtvervuiling komt dan ook niet van de auto's, maar van de Fremont-fabriek van het merk in de buurt van San Francisco.

De overheid tikt er Tesla op de vingers met een bekeuring van $ 139.500 die het bedrijf prompt betaalde. Het bedrijf overschreed specifiek de metingen van stikstofoxide.

In 2010 betaalde Tesla al eens $ 275.000 omdat het voor de Tesla Roadster geen certificaat had dat die auto nota bene aan de uitstootnormen voldeed. Een beginnersfoutje.