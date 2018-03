Touring Superleggera vertimmert Maserati

Door: BV

Het laatste grote wapenfeit van koetswerkbouwer Touring Superleggera was de Disco Volante Spyder. Maar volgende week kan je je in Genève aan vergapen aan nieuwe automobiele kunst van het bedrijf uit Milaan. Daar presenteert het immers de Sciadipersia.

Maserati GranTurismo

Het is de Maserati GranTurismo die als basis dient voor het model. Maar het agressieve smoelwerk dat de Italianen voorzagen om ervoor te zorgen dat hun model vooral in Azië als zoete koek over de toonbank ging, wordt bijna helemaal gedumpt. Touring Superleggera schuwt de sportiviteit niet, maar het geeft er een elegantere invulling aan. Van de donorauto (die klanten zelf moeten leveren) blijft de techniek behouden, maar gaat zo ongeveer al de rest op de schop.

De 4,7l V8 met 454pk en 520m zal voldoende zijn voor de moeiteloze prestaties die horen bij een klassevolle exclusieve verschijning. Het prijskaartje daarvan is natuurlijk onbekend. De Italiaanse koetswerkbouwer wil 10 klanten voor het model.