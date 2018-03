Jaguar F-Type SVR wrijft het er nog eens in

Door: BV

Jaguar heeft wat nieuws in petto voor de krachtigste F-Type uit het portfolio. Het gaat, voor alle duidelijk over de SVR. Die heeft nog steeds een 5-liter V8 met supercharger onder de neus en stuurt z’n vermogen naar de vier wielen voor een sprinttijd van 3,5 seconden en een top van 322km/u. Iets waarvan de Britten duidelijk vonden dat het nog wat meer mocht opvallen.

Stickerset

Daarom heeft Jaguar iets ontworpen dat we in de tussentitel enigszins denigrerend omschrijven als een stickersetje. Een specifieke striping (beschikbaar in verschillende kleuren en kleurencombo’s) hoort er wel bij. Maar ook de sierlijst om de grille, de winglets en de spiegelhuizen worden in een ander tintje gezet. De Britten staan erop dat het allemaal toch nog stijlvol blijft.