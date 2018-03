De auto van het jaar 2018 is…

Door: BV

Het komende jaar mag Volvo uitpakken met de felbegeerde titel van “Auto van het Jaar”. Het Zweedse merk kaapt de trofee weg met z’n nieuwe XC40. Dat is de eerste compacte SUV van het bedrijf. Die is gebaseerd op een nieuw modulair platform dat voor alle compacte Volvo’s zal dienen, maar ook door moederbedrijf Geely en diens jonge merk Lynk&Co gebezigd zal worden. Het is meteen ook een beetje een Belgische triomf. Het voertuig wordt immers uitsluitend bij Volvo Gent gebouwd. Volvo is - uiteraard - in z’n nopjes met de COTY-onderscheiding (Car Of The Year).

Op het podium

De Volvo werkte zich naar het hoogste schavot met een score van 325. Een groot verschil met nummer twee, de nieuwe Seat Ibiza. Die strandde op 242. Op het laagste ereschavot staat de BMW 5-Reeks, die 226 punten vergaarde.