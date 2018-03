Meer Bullit dan Ford Mustang

Door: BV

De Ford Mustang is onder handen genomen. En terwijl de yanks al een tijdje kunnen profiteren van het opgefriste model, is de Europese introductie ervan pas deze lente. Er is echter een troostprijs in de vorm van deze Mustang Bullit. Vanzelsprekend een eerbetoon aan de gelijknamige prent waarin de legendarische Steve McQueen in een groene Ford Mustang over het scherm scheurt. Die is dit jaar precies een halve eeuw jong.

Zonder Ford

De details van de Mustang Bullit waren al bekend (zie hier), maar Ford heeft er ter gelegenheid van het Autosalon van Genève, waar het model te bewonderen valt, nog enkele extra plaatjes van geschoten. Opmerkelijk is dat deze 475pk sterke creatie (uit een 5-liter V8) zo goed als nergens een Ford-badge draagt. ‘Bullit’ zegt schijnbaar genoeg.