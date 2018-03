Bugatti Chiron Sport is sneller, duurder maar niet krachtiger

Door: BV

Het is begonnen. Bugatti presenteert op het Autosalon van Genève de Chiron Sport. Die heeft een hoger prijskaartje (vanaf € 2,65 miljoen) en is de eerste van wat wellicht een hele reeks licht verschillende Chiron worden. Dit exemplaar legt de nadruk op een nog eens verbeterd weggedrag, maar meer vermogen hoort dan weer niet bij het pakket.

Stijvere ophanging

Bugatti heeft nog wat extra kilo’s gevonden. Door nog meer gebruik te maken van carbon. Zo is nu zelfs de ruitenwisser uit dat exotische materiaal vervaardigd. Het gros van de 18kg gewichtswinst staat echter op het conto van aangepaste wielen. Met minder inertie op de aandrijfassen kon Bugatti ook de differentiëlen verder optimaliseren voor een nog levendiger weggedrag, terwijl tegelijk ook de dempers 10% stijver werden. Op het Nardo-testcircuit zou dat allemaal zo maar eventjes 5 tellen op een (rond) rondje moeten schelen. Vooral in bochten boven 200km/u is het effect merkbaar. Lekker bruikbaar dus.

De duurste auto in Genève

De rode Chiron Sport die het merk tentoonstelt op z’n stand in Genève is voorzien van alle denkbare extra’s. Daardoor tikt die af op € 2,98 miljoen. Zonder belastingen, uiteraard. Voldoende voor Bugatti om de titel van duurste serie-auto op het Autosalon van Genève te claimen. En wellicht geraakt die alleen al daarom verkocht.