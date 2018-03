Renault EZ GO wil je taxi zijn

Door: BV

Zelfrijdende auto’s loeren om de hoek. Of liever, ze worden beloofd. En dat betekent onvermijdelijk dat de autosector nieuwe opportuniteiten ruikt. Renault oefende eerder al een paar keer met een concept voor een individuele zelfrijdende auto. Nu wordt de meer publieke functie ervan geoefend.

Openbaar vervoer

De EZ GO wil je met je vrienden naar je bestemming brengen. Een lengte van 5,2 meter en breedte van 2,2m moet een riant binnenruim opleveren. Voor de indeling ging Renault overduidelijk inspiratie zoeken bij het openbaar vervoer. Er is ruimte voor bagage en de banken zouden niet misstaan in een modern trein- of metrostel. Grote ramen moeten ervoor zorgen dat de inzittenden een panoramisch zicht genieten. Maar het meest opvallende kenmerk is z’n openende kofferklep en dakpaneel. Daardoor kan je er gewoon binnenlopen. En met een klein opstapje (dat Renault doorheen de stad zou voorzien als een soort van station) kan het zelfs helemaal zonder drempel. Ook goed voor wie fysieke beperkingen heeft.

Alleen voor de stad

Om ervoor te zorgen dat het gevaarte voldoende wendbaar is, voorziet Renault vierwielbesturing. Het gewicht blijft met 1,7 ton nog behoorlijk binnen de perken. De accu is immers relatief klein (slechts 300kg) en er is maar één elektromotor voor de aandrijving. De Fransen voorzien immers een louter stedelijk gebruik met een snelheid van niet meer dan 50km/u.