BMW Concept M8 Gran Coupé verlegt grenzen

Door: BV

BMW komt met een nieuwe 8-Serie Coupé op de markt. Maar dat is slechts het begin van het ganse gamma onder dat cijfer. Het vervolg? Daarvan staat de voorbode op het Autosalon van Genève: de Concept M8 Gran Coupé. En meteen maakt het Duitse bedrijf ook duidelijk dat het nog niet klaar is met de letter M. Integendeel.

Het nieuwe vlaggenschip

De 8-Reeks wordt de nieuwe topper uit het BMW-aanbod. En dat zullen we geweten hebben. Die mag immers ook meteen een nieuwe designtaal voor het merk introduceren. Met een hoekige ruitomlijsting, een koelopening achter de voorste wielkast, een eendenstaart en een knoert van een grille.



Wie houdt van goud?

BMW klaarblijkelijk! Het is geleden van de jaren zestig en zeventig dat er nog eens zo schaamteloos werd omgesprongen met brons- en goudtinten. BMW kleurt onder meer de sierlijsten, de wielbogen, de koplampomlijsting, de velgen en zelfs de uitlaten in die weinig terughoudende kleurschakering. En er zijn nog wel meer retrotinten. Geel voor de voorste lichtunits (eigenlijk een kenmerk van Franse auto’s van weleer, maar zo nauw mag je niet kijken) en groen voor de koets. Je kan niet zeggen dat de Concept M8 Gran Coupé niet opvalt.

Vier deuren moeten zorgen voor een goede toegankelijkheid, maar BMW respecteert tegelijk een aantal cruciale coupé-kenmerken. De lange motorkap en sterk hellende voorruit, de bolle daklijn en de korte achterpartij blijven trouw aan de klassieke proporties.

Over de prestaties geen woord, al belooft de koets natuurlijk vuurwerk. Wat er effectief van in huis komt weten we over ongeveer een jaar. Dan wordt de productieversie verwacht.