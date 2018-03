Volkswagen Kever (Beetle) valt in ongenade

Door: BV

Het is inmiddels weer 8 decennia geleden dat Volkswagen de Kever introduceerde. De echte Kever, voor er sprake was van een Beetle of een New Beetle. En nu is het welletjes. Het model gaat eruit en het komt niet meer terug.

Onvoldoende geliefd

De oorzaak voor de exit van de Beetle ligt nogal voor de hand: VW verkoopt er niet genoeg meer van. De Duitsers zijn van mening dat het retroconcept is uitgemolken. Tenminste voor dit model. Na twee, drie generaties heb je retro helemaal uitgemolken, zegt VW’s R&D-topman Frank Welsch. Mini hoopt alvast dat dat niet waar is.

I.D. Buzz neemt over

Voor de Beetle is het dus gedaan. Maar retro komt bij VW wel terug. Het merk zal immers een elektrische monovolume introduceren waarvan de vormgeving gebaseerd is op de VW T1. Bij velen nog steeds het iconische hippiebusje. 2021 is het wanneer die bij de dealer arriveert. Een voorbode hebben we echter al gezien. Dat was deze I.D. Buzz.