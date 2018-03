Amazon heeft nu al genoeg van The Grand Tour

Door: BV

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May moeten op zoek naar een nieuwe bezigheid. Tenminste, daar ziet het voorlopig naar uit. Amazon, dat de drie excentrieke Britten een miljoenenbudget toestopte voor de creatie van een rivaal voor Top Gear, is immers niet enthousiast.

Wat na seizoen 3?

De Amerikaanse betaalzender Amazon sloot een contract af voor drie seizoenen van elk 12 afleveringen. De eerste twee seizoenen zijn inmiddels achter de kiezen en er wordt flink gewerkt aan de derde reeks. Maar een contract voor opvolging is er vooralsnog niet. Dat leidt tot ongerustheid bij de ploeg die The Grand Tour inblikt, want Amazon lijkt weinig aanstalten te maken om de populaire show nog meer miljoenen toe te stoppen. Anderzijds lijken ook de drie sterpresentatoren er niet echt wakker van te liggen. Clarkson heeft naar verluidt al een nieuwe presentatieklus klaar staan en ook May en Hammond zijn verre van onbekenden in de televisiewereld.

Poker

Intussen is een seizoen vier eveneens lang niet uitgesloten. Het is perfect mogelijk dat Amazon even de kat uit de boom kijkt om bijvoorbeeld de prijs te kunnen drukken.