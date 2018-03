Mercedes onttroont Toyota als meest waardevolle automerk

Door: BV

Mercedes heeft een marktwaarde van ruim $ 40 miljard. En dan hebben we het niet over de omzetten, de eigendommen of de productie. Het gaat om niets meer dan de naam. Die waarde ging er volgens Brand Finance, dat zich in deze materie specialiseert, op één jaar met zo maar even 24% op vooruit. En dat heeft dan weer alles te maken met het afzetrecord van het bedrijf. Dat bouwde 2,3 miljoen auto’s in 2017.

Toyota voorbij

Jaren lang was Toyota het meest waardevolle automerk ter wereld. Maar het betrouwbaarheidsimago van die Japanse autobouwer is al een tijd niet meer wat het geweest is en pogingen om dat te vervangen door andere merkwaarden (zoals design of sportiviteit) zijn onvoldoende geslaagd. Mercedes springt nét over de Japanners.

Bij Toyota kijkt men ook met lede ogen naar de vooruitgang van BMW aan. Dat werd het afgelopen jaar 6% hoger geëvalueerd en tikt af op $ 41,8 miljard. Het verschil met Toyota is geslonken tot minder dan $ 2 miljard. Zet de trend zich door dan zakt de Japanse gigant volgend jaar nog een stap.

De rest van de top 10

De rest van de top 10 bestaat voor wat de automerken betreft nog uit Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi en Chevrolet.

De grootste stijgers

In procenten kan je natuurlijk onderaan de ladder het meeste winst boeken. Het zijn dan ook allemaal relatief kleine merken die in de top met de grootste stijgers staan. Aston Martin bing er afgelopen jaar bijvoorbeeld in één klap 268% op vooruit. Andere toppers waren het Chinese BYD met 211%, Haval (124%), Tesla (106%), Jaguar (105%) en Smart (103%).