Mercedes doet het met ruitjes

Door: BV

Bij Mercedes Classic kan je nu weer de drie bovenstaande stoffen bestellen. Ruitjes. Ze werden gebruikt van 1954 tot 1957 om het interieur van de fameuze 300 SL te bekleden. De nieuwe stoffen zijn identiek aan die van weleer en worden ook door dezelfde toeleverancier als destijds geproduceerd.

Prijs valt mee

Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is blauw-grijs (L1), de tweede rood-groen (L2) en de derde groen-beige (L3). 80% van de auto’s werd destijds met de eerste keuze geleverd, 14% met L2 en 6% met L3.

Mercedes verkoopt de stoffen zoals gebruikelijk is per lopende meter (de breedte bedraagt 1,40m). En de prijs valt al bij al nog mee. Elke meter kost je € 185 (exclusief belastingen). Verteerbaar als je weet dat een 300SL in uitstekende staat gauw meer dan een miljoen waard is.