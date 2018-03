Veiligheidssystemen steeds vaker in nieuwe auto’s

Door: BV

Noem het gerust een open deur intrappen. Of een mat platlopen. Maar volgens elektronicagigant Bosch zijn elektronische systemen die bijdragen tot de veiligheid (en die Bosch toevallig fabriceert) almaar belangrijker voor de consument. Ook in ons land.

Parkeerhulp, noodrem en spoorassistent

De meest cruciale elektronische hulpmiddelen, ABS en stabiliteitscontrole, zijn standaard op alle voertuigen. Verplicht. Maar ook andere hulpmiddelen worden almaar vaker aangeboden én gekocht. Zo zijn volgens de meest recente cijfer (uit 2016) al 62% van de nieuw geregistreerde auto’s in ons land voorzien van parkeerhulp. Dat varieert van eenvoudige parkeersensoren tot automatische parkeersystemen. Noodremsystemen die zelf remmen of op z’n minst de bestuurder verwittigen staan op twee. In 39% van de nieuwe auto’s is zo’n systeem aanwezig. Een spoor- of rijstrookassistent was dan weer ingebouwd bij 30% van de nieuwe voertuigen.