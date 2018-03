De nieuwe Mercedes A-Klasse: dit kost hij

Door: BV

Niet meer dan weken is het geleden dat Mercedes de nieuwe A-Klasse aan de wereld liet zien. Op het Autosalon van Genève was het de ster van de stand. Eén van vele, toegegeven, want de Duitsers vuren salvo na salvo nieuwe modellen af op de markt. De A is echter het hoeksteen geworden en niet de zoveelste niche. En vanaf nu is hij ook te bestellen.

Het lanceeraanbod

Het lanceeraanbod bestaat uit twee benzinemotoren en één enkele diesel. Je gaat zoals je inmiddels gewend bent, best niet uit van het cijfer op de kofferklep. Zo wordt de A200 aangedreven door een 1,3l met turbo die 163pk opwekt, heeft de A250 een 2-liter met 224pk onder de kap en vind je in de neus van de A180d een 1,5l dieselcentrale die roffelt met een Franse ‘r’ en 116pk opwekt.

Benzine en diesel aan dezelfde prijs

Of je voor benzine of diesel kiest, maakt geen verschil uit. Zowel de A200 als de A180d hebben een identieke instapprijs: € 29.282. Maar de vergelijking valt niettemin uit in het voordeel van die met de zwaarste brandstof, gezien de A180d standaard aan een zeventrapsautomaat wordt gekoppeld en je het werk bij de benzine zelf moet doen. De A250 kost meteen € 40.172.

Later komt er nog een A160 op benzine bij. Slechts 107pk sterk, maar met een vanafprijs van € 24.805 wel een stuk lichter verteerbaar.

Meer details over de Mercedes A-Klasse vind je hier.