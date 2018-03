70 jaar Citroën 2PK in Autoworld

Door: BV

Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Citroën zijn ‘Toute Petite Voiture’, de 2pk, voorstelde. Dat gebeurde op het Autosalon van Parijs in 1948. En dat wordt van 31 maart tot 29 april gevierd in Autoworld in het Jubelpark in Brussel. En toch zal de oudste 2pk tijdens de thematentoonstelling bijna 80 jaar oud zijn.

10 jaar vertraging

Het project van de Toute Petite Voiture of TPV dateert immers uit de jaren dertig van vorige eeuw. In 1936 werd het boven de doopvond gehouden en drie jaar later waren er al 250 prototypes klaar. Die werden echter bijna allemaal ontmanteld doen ‘Den Duits’ Frankrijk binnentrok. Slechts een handvol bleef heel, maar die werden verstopt. Zo goed verstopt zelfs dat ze na de oorlog niet meteen teruggevonden werden. De volledige geschiedenis van de Citroën 2pk lees je hier.

Het amper 370kg wegende prototype voor de TPV dat de eerste twee weken van de tentoonstelling in Brussel te zien zal zijn, werd pas in 1994 teruggevonden op de zolder van een boerderij.

Ongezien succes

Dat de 2pk uiteindelijk met 10 jaar vertraging en een bijna karikaturaal functioneel uiterlijk op de markt kwam, stond z’n succes niet in de weg. De kleine Citroën bleef zo maar eventjes 42 jaar in productie en er werden ruim 5 miljoen stuks van gebouwd.

Tentoonstelling

Autoworld maakt niet alleen (tot 13 april) plaats voor het zeldzame prototype. Er wordt ook nogal wat aandacht geschonken aan Belgische 2PK’s. Destijds gebouwd in een fabriek in Vorst. De Radar is een kleine roadster uit de jaren vijftig. Er is een bedrijfswagen met het stuur rechts voor de Belgische Post en er komt een exemplaar dat geprepareerd was door de 24 uur van Francorchamps. Het feest wordt afgetrapt met een 2pk-parade op 2 april (info hier).