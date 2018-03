Koop eens een Mercedes Maybach G650 Landaulet

Door: BV

Speciale G-Klasses gaan bij Mercedes als zoete broodjes over de toonbank. Relatief gezien toch. Dat is waarom de Duitsers van de uittredende generatie (ontdek de nieuwe Mercedes G hier) het ene nog zottere model bedachten dan het andere. Deze staat wellicht helemaal bovenaan de pyramide… Het is de Mercedes Maybach G650 Landaulet. Voor het geval je een 6-liter V12, 630pk, 1000Nm én 30cm bodemvrijheid moest combineren met de luxe van een limousine waar het dak van af kon.

Eén van 99

Onnodig te stellen dat Mercedes met bovenstaande een specifieke doelgroep voor ogen had. Maar 99 stuks, dat geraken de Duitsers wel kwijt. Voor wie er niet op wil wachten, staat dit exemplaar alvast te koop in Duitsland. Het kost je slechts anderhalf miljoen euro.