Volgende Alfa Romeo Mito wellicht SUV

Door: BV

De Alfa Romeo Mito is een spijtige getuige van de gebrekkige productfilosofie van het Italiaanse merk. De kleinste Alfa kwam in 2008 op de markt en veroorzaakte niet de verhoopte stormloop. Maar vooral: het product staat er nog steeds, hoewel z’n houdbaarheidsdatum nu duidelijk overschreden is. En van een opvolger nog steeds geen spoor.

Korte romance

De Mito maakt gebruik van een onderstel dat z’n tijd nu ook wel gehad heeft. Het is hetzelfde als dat van de Fiat Grande Punto en de Opel Corsa D, uit de tijd dat Fiat en GM een korte romance hadden.

Sergio Marchionne, de topman van Fiat, liet zich op het Autosalon van Genève ontvallen dat de Mito als compacte hatchback definitief verleden tijd zou zijn na deze generatie. Maar dat de naam misschien wel nog bruikbaar is. Op een kleine Cross-over bijvoorbeeld.