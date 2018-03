Rolls-Royce Silver Shadow niet snel genoeg?

Door: BV

Toen Rolls-Royce de Silver Shadow lanceerde in 1965 omschreef het zijn vermogen net als van voorgaande versies als ‘voldoende’. Maar daar was de eigenaar van dit exemplaar uit 1974 het niet mee eens. Die zorgde voor nog een beetje meer vermogen.

American muscle

Onder de kap zit nu een 7-liter V8 van GM-origine die ook nog eens een noemt van een supercharger opgevezen kreeg. Ophanging en structuur werden verder aangepast, kwestie van er ook de dragstrips onveilig mee te kunnen maken. Maar je hebt ook nog steeds ruimte voor vier inzittenden en aan boord vind je ook een champagnehouder.

Waar te koop?

Natuurlijk denk je nu dat deze knettergekke Rolls in de VS te koop staat, maar je zit fout. Hij zoekt een nieuwe eigenaar in Noorwegen. € 100.000 en je kan ermee uitpakken.