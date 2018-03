Ford is nog niet SUV genoeg

Door: BV

Ford heeft in z’n hoofdkwartier in Michigan voor de verzamelde pers z’n plannen voor de komende twee jaar uit de doeken gedaan. In het kort: er verandert heel wat.

Het ganse gamma ondergaat bij het merk met het Blauwe Ovaal grote wijzigingen. Er komt een grotere focus op hybride- en elektrische aandrijvingen en slimme (autonome technologie). Maar het merk wil tegelijk ook alle winstgevende niches blijven afdekken. Dus er komt ook weer een Shelby Mustang.

Meer SUV

Ja natuurlijk zet Ford nog meer in op SUV’s. De marketingjongens van het bedrijf becijferden immers dat tegen 2020 één nieuwe auto op twee in de VS in die categorie zou kunnen liggen. En daarom wordt nog eens 7 miljard dollar extra in het segment geïnvesteerd. Er komt een nieuwe, hoekige Ford Bronco voor wie al eens graag nostalgisch doet en voor de millenials wordt er aan een nieuwe trendy auto gewerkt die er niet alleen stoer moet uitzien, maar ook nog iets moet kunnen (zie foto).