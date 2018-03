Tesla Model 3 had altijd al verwarmde achterzetels

Door: BV

Dat Tesla moeite heeft om de compacte Model 3 aan een behoorlijk tempo uit de assemblagehallen te laten rollen, is zelfs geen publiek geheim meer. Het bedrijf werkte zich er financieel al behoorlijk mee in de nesten. Maar wie het geluk heeft om inmiddels met een Model 3 te rijden, heeft nu wat nieuwe snufjes om mee uit te pakken. En die zijn niet allemaal even logisch.

Dat je telefoon (want de Model 3 heeft geen conventionele sleutel meer) nu ook kan gebruikt worden om de deuren en de koffers van de kleinste Tesla automatisch te ontgrendelen, dat is een logische aanpassing. Dat de noodremhulp nu niet meer beperkt is op 90, maar op 150km/u, kan je ook alleen maar toejuichen. En dat Tesla tenslotte ook enkele aanpassingen doorvoerde aan het aanraakscherm op basis van feedback, toont dat er naar klanten geluisterd wordt.

Warme achterbank?

De update houdt echter ook verwarmde zitplaatsen achteraan in. En dat is een zaak waar je specifieke hardware voor moet inbouwen die geen enkel ander nut heeft. Blijkt nu dat heel wat Model 3 daar wel degelijk mee zijn uitgerust, maar dat Tesla ervoor koos dat niet eerder te activeren. Nochtans is een sturing voor verwarmde zetels niet ingewikkeld of onvoorspelbaar. Tesla hield dat aardigheidje dus bewust achter de hand. De ene klant is er gelukkig mee, terwijl de andere klant zich afvraagt wat Tesla nog in z’n auto heeft zitten waar hij niets van afweet.