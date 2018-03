Zal de Mercedes A-Klasse Sedan er zo uitzien?

Door: BV

Je zou eigenlijk kunnen stellen dat Mercedes al een A-Klasse sedan in de catalogus had. Wat anders is de Mercedes CLA (voorspelling van hoe de nieuwe eruit ziet hier)? Maar goed, de marketingjongens hebben besloten dat er nog ruimte is voor een tweede model met vierdeuren op net dezelfde basis. Ditmaal wordt die gepositioneerd als een conventionele vierdeurs en krijgt die dus een meer behouden uiterlijk.

Vierdeurs Mercedes A-Klasse

Omdat we weten hoe de jongste A-Klasse eruit ziet en omdat de vierdeurs, die volgend jaar op de markt komt, tegenwoordig al rondrijd in een camouflagewrap, kan er gespeculeerd worden over het uiterlijk van die nieuwe Mercedes. Daarvoor hoeven we zelf de Photoshop niet op te starten. Ene Klever Silva, die wel eens vaker renders maakt, heeft dat al gedaan. Dat zijn deze beelden die, zo durven we inzetten, wel eens opvallend dicht in de buurt van het eindresultaat zouden kunnen liggen.

De nieuwe A-Klasse sedan mag de messen trekken tegen de BMW 2-Reeks en de Audi A3 Sedan en dat vanaf volgend jaar.