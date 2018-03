VW gaat Pikes Peak te lijf met I.D. R

Door: BV

Heel ingewikkeld maakt Volkswagen de naam van z’n Pikes Peak heuvelklimmonster niet. I.D. R. De missie op 24 juni in Colorado is al ingewikkeld genoeg. De Duitsers willen er verrassen met een elektrische racer. En daar op Pikes Peak zijn ze wel wat gewoon.

Le Mans-vorm

De I.D. R wordt een volbloed racer. Dat mag al blijken uit deze eerste illustraties van de auto. Wat er echter onderhuids schuilgaat, daarover kunnen we speculeren (vierwielaandrijving bijvoorbeeld, want dat doet het er erg goed), maar voor definitieve details is het nog te vroeg.