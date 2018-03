7 concepts van Jeep

Elk jaar met Pasen troepen de Amerikaanse Jeep-liefhebbers samen voor een 4x4-feest in het hart van de Moab in Utah. Voor Jeep is dat traditioneel het moment om uit de pakken met een hele reeks concepten voor allerlei doelgroepen. Dit zijn de 7 Jeeps die het merk er dit jaar laat pronken.