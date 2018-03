Eerste fietser gedood door zelrijdende auto

Door: BV

In juni 2016 eiste de AutoPilot van Tesla, de autonome rijfunctie, z’n eerste mensenleven. Het ging daar om een inzittende van een auto die zich schijnbaar zonder de nochtans lijvige hindernis op te merken in de flank van een vrachtwagen boorde. Het eerste slachtoffer buiten een auto moest toen nog vallen, maar ook die trieste mijlpaal is inmiddels bereikt. Een fietser liet het leven toen een zelfrijzende auto, een testvoertuig van Uber, er gewoon overheen reed.

Iemand aan boord

De Amerikaanse staat Arizona verwelkomt proefprojecten met zelfrijdende auto’s met open armen. Daardoor is het er nu volgens sommigen weer het Wilde Westen. Nochtans mandateert de regelgeving wel nog steeds dat er iemand aan boord is die kan ingrijpen. Dat was ook het geval, maar het baatte niets.

149 jaar na Mary Ward

De naam Mary Ward zegt je wellicht niets. Maar dat is officieel de eerste persoon die werd gedood door een voertuig dat door een motor werd aangedreven. Het was ook al snel prijs. In 1869 al, toen auto’s nog lang geen gemeengoed waren.

Uber heeft zijn medeleven aangeboden en tijdelijk verdere tests onderbroken.