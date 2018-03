Opel Corsa GSi is terug

Door: BV

Het is meer dan twee decennia geleden dat Opel de letters GSi nog eens op een Corsa zette. Maar het merk heeft die badge herontdekt. Na de Opel Insignia is deze kleine driedeurs de tweede die zich weer GSi mag noemen.

Sportchassis, maar verder?

Opel heeft het maar meteen over de Nürburging, het toverwoord bij uitstek (en daarom ook verre van origineel) wanneer het om sportieve versies gaat. Daar is het chassis immers afgesteld. Het schijnt identiek te zijn aan dat van de Opel Corsa OPC. Tegelijk mag je verwachten dat de GSi zich boven deze Corsa S zal positioneren.

Of dat echt nodig is, daar hebben we het raden naar. Geen woord bij de Duitsers immers over de motor of de prestaties. Beetje sneu als je een sportvariant wil voorstellen. Er wordt evenwel des te meer aandacht besteedt aan het ophemelen van de specifieke koetswerkkit. Maar daarvoor kan je beter de foto’s bestuderen.