Porsche werknemers krijgen symbolische bonus

Door: BV

Het is niet slecht werken bij Porsche. De arbeiders die de verschillende modellen (inmiddels zijn dat meer SUVs dan sportwagens) van het bedrijf in elkaar vijzen, zijn al bij de beter betaalde in de sector. Maar omdat Porsche gigantische winsten realiseert, komt daar bijna elke keer een aardige bonus bij. En de Duitsers houden wel van symbolische cijfertjes. In 2016 kreeg een arbeider er nog een extraatje van € 8.911. Afgelopen jaar was dat een cheque van € 9.111. En dit jaar is het weer prijs.

€ 356 extra

Ditmaal mogen de arbeiders zich verwachten aan € 8.600, waaronder € 700 die rechtstreeks de pensioenskas van het bedrijf in gaat. Een erg willekeurig cijfer in vergelijking met die in voorgaande paragraaf. Maar er komt wel nog een supplementje bij. Elke arbeider krijgt € 356 op z’n rekening gestort om de zeventigste verjaardag van de Porsche 356 te vieren. Die rolde immers in 1948 voor het eerst van de assemblageband.

Nicheconstructeur?

Porsche heeft er een aardig fiscaal jaar 2017 opzitten. De afzet van het merk steeg met 4% tot 246.000 voertuigen, het inkomen ging met 5% omhoog naar € 23,5 miljard en het aantal arbeiders steeg met 8% naar 29.777.