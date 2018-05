De top 13 goedkoopste elektrische auto's die je kan kopen

Ook al is het overgrote deel van de nieuwe auto's nog steeds voorzien van een conventionele thermische motor of - in het beste geval - een hybride aandrijflijn, de elektrische wagen is aan een niet te stuiten opmars begonnen. Dag na dag, nieuw model na nieuw model, lijkt de aankoop van een EV zinniger, met name voor stedelijk gebruik. Een Tesla Model X of Jaguar I-Pace zijn echter niet voor ieders beurs. Daarom deze lijst van de 13 goedkoopste elektrische auto's die je in België kan kopen (bestelwagens en voertuigen die niet als auto gehomologeerd zijn uitgezonderd).