Link & Co 02 is geen Chinese brol

Door: BV

Lynk & Co koos Amsterdam als locatie voor de officiële onthulling van z’n tweede model dat eenvoudigweg 02 heet. Het Chinese merk doet er immers alles aan om in eigen land een Europese indruk te wekken. Er hangt ook wel een Westers geurtje aan het hele ding. De techniek komt van bij Volvo en bijna de voltallige bedrijfstop komt uit onze contreien. De merkdirecteur is een Belg.

Europese carrière

De Chinezen zijn met Lynk & Co ook van plan om door de voordeur binnen te komen. Met nieuwerwetse verdeelprincipes. Geen traditionele garages, maar boetieks in modedistricten. Naast Amsterdam staan Brussel, Barcelona, Berlijn en Londen op de lijst. Op een klassieke catalogus met versies en opties moet je evenmin rekenen. Er komen ‘collecties’. Als het kind maar een naam heeft.

Onderhuids

Twee digitale schermen zijn de blikvanger binnenin terwijl de buitenzijde de proporties van een cross-over aanneemt. 4,45m lang, 1,89m breed met een wielbasis van 2,70m. Allemaal erg vergelijkbaar met de Volvo XC40 op de hoogte van 1,53m na - die is een stuk lager. Onder de kap zit wellicht een hybride driecilinder in combinatie met een zeventrapsautomaat, maar Lynk & Co is zo modern het daar niets meer over zegt.