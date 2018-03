Volvo Gent bouwt Chinese auto's

Door: BV

Dat de Chinese start-up Lynk & Co onder dezelfde Geely-paraplu valt als Volvo, is voor de regelmatige Auto55-lezer al lang geen nieuws meer. En dat de Chinezen overwogen om ook de Volvo-fabriek in Gent in te schakelen om aan de vraag naar hun nieuwste modellen te kunnen voldoen, is dat evenmin.

Europese productie Lynk & Co

De Volvo-fabriek in Gent bouwt op dit ogenblik de nieuwe XC40, de kleinste SUV van het merk. Daaraan wordt binnenkort ook de reeds voorgestelde V60 toegevoegd. Bovendien zullen de 5.000 arbeiders in de haven van Gent in de toekomst ook instaan voor de productie van modellen van Lynk & Co. Niet de moeilijkste klus, gezien de modellen van die Chinese speler dezelfde technische basis gebruiken als de jongste Volvos.

Volvo Gent zal van Lynk & Co wellicht zowel de 01 produceren. - een compacte SUV - als de gisteren voorgestelde 02. Dat is een crossover in het C-segment. In 2019 moeten de eerste exemplaren er uit de fabriek rollen.