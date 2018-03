BMW X5 hakt duim af

Door: BV

Luxemerken proberen elkaar met almaar fijnere snufjes de loef af te steken. Eén van die snufjes is de soft-close-functie van de portieren. Wanneer de deur niet helemaal gesloten is, trekt de auto die zacht en bijna geluidloos dicht. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar bij de X5 van een Amerikaanse klant liep het niet helemaal zoals het hoorde. Terwijl de deur nog meer dan 20cm openstond activeerde het systeem. De eigenaar stond op dat ogenlik buiten de auto en rustte z’n hand op de deur. Hij kon z’n hand niet op tijd wegtrekken. Tenminste, zo luidt het relaas.

Soft Close

Het vlees, spier- en zenuwweefsel van z’n duim werden gescheurd en het bot verbrijzeld, waardoor de vinger niet meer te redden viel. Onnodig te stellen dat de man nu BMW voor de rechter daagt. De grootte van de gevorderde schadevergoeding is onbekend.