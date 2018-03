BMW aangeklaagd wegens sjoemelsoftware

Door: BV

Sinds Volkswagen schoorvoetend moest toegeven dat z’n auto’s uitgerust waren met sjoemelsoftare die de officiële testcycli erkende en vervolgens instellingen wijzigde, wordt er overal ter wereld jacht gemaakt op vals spelende automerken. Hopen beschuldigingen zijn er al geuit, maar verder dan dat kwam het nog niet. Maar BMW heeft nu in de VS wél een proces aan z’n been. Niet van de overheid, maar van een groep klanten.

De BMW-rijders lieten op eigen houtje onderzoeken of de auto’s van het merk niet over soortgelijke sjoemelsoftware beschikken. In het geval van de BMW X5 drieliter diesel (2009 - 2011) en de BMW 335d (2009-2011) menen ze te kunnen aantonen dat dit wél het geval is. Zo gebruikt BMW voor deze auto’s gelijkaardige sturingscomponenten als VW. Die waren afkomstig van fabrikant Bosch, die een wellicht kwalijke rol speelde in het ganse sjoemelsoftwaredossier. Advocatenkantoor Hagens Berman, dat de procedure inleidde, claimt dat de betrokken modellen tot 27 keer meer uitstoten dan aangegeven. Dat zou niet alleen de claim van BMW ondermijnen dat ze milieuvriendelijk waren, maar er zelfs voor zorgen dat onmogelijk nog in de VS de weg op mogen.

BMW zegt daarentegen dat de voertuigen allemaal perfect aan de norm voldoen. Eerder al werd een claim dat de BMW 320d niet aan de norm zou voldoen geheel ontkracht.